Auto Partner miał 12,68 mln zł zysku netto, 19 mln zł zysku EBIT w I kw. 2020 r.

"W pierwszym kwartale 2020 r. Grupa odnotowała 13,6% wzrost obrotów w porównaniu do analogicznego kwartału roku poprzedniego. Wzrost spowodowany był głównie wzrostem sprzedaży zagranicznej (+25%), choć w kraju dynamika była również dodatnia (+7%). Spadek dynamiki wzrostu sprzedaży w stosunku do wyników notowanych w poprzednich kwartałach był spowodowany spadkiem przychodów w marcu 2020 r. (w stosunku do roku poprzedniego), wywołanym działaniami rządów europejskich państw w ramach walki z pandemią koronawirusa" - czytamy w informacji dodatkowej.