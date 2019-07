Aviva: W brytyjskich PPK uczestniczy 87% pracowników, rosły wpłaty minimalne

"Podobne wyzwania demograficzne i emerytalne skłoniły Brytyjczyków do wprowadzenia w 2012 roku programu planów emerytalnych, które pracodawcy tworzą dla swoich pracowników (tzw. workplace pensions albo auto-enrolment programme). To brytyjskie rozwiązanie tak mocno zainspirowało twórców naszego programu PPK, że można określić PPK jako brytyjski program w polskim wydaniu" - czytamy w komunikacie.

o pracodawca tworzy program na podstawie umowy z wybraną instytucją finansową, do którego zgłasza automatycznie wszystkich zatrudnionych

o obowiązkowy dla wszystkich pracodawców zatrudniających co najmniej 1 pracownika - obowiązek rozciągany stopniowo od największych do najmniejszych firm

o składki do programu wpłacają solidarnie pracownik i pracodawca

"Ważną różnicą między PPK w obu krajach jest to, że Brytyjczycy dość mocno zwiększyli poziom minimalnej wpłaty do programu w relacji do wynagrodzenia: