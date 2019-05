Baltona ma umowę z PT Dystrybucja na dostawy towarów do sklepów

"W ramach współpracy własność towarów następuje po zapłacie całkowitej ceny sprzedaży. W związku z udzieleniem kredytów kupieckich w ramach realizowanej współpracy ustanowione zostaną przez emitenta na rzecz dostawcy zabezpieczenia obejmujące w szczególności weksle własne in blanco wraz z deklaracjami wekslowymi, oświadczenia o poddaniu się przez emitenta egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 5 KPC do łącznej kwoty 5,5 mln zł z terminem do końca 2025 roku oraz bezterminowe poręczenie do kwoty 3,85 mln zł za zobowiązania BH Travel, w związku z udzielonym tej spółce przez dostawcę kredytem kupieckim" - czytamy dalej.