Bank Handlowy integruje system bankowy z systemami Comarchu - ERP Optima, ERP XL

Dzięki CitiConnect API dostęp do usług transakcyjnych jest możliwy w czasie rzeczywistym z poziomu systemu ERP firmy, bez konieczności logowania do banku. Rozwiązanie oparte na technologii API automatyzuje proces zarządzania płatnościami i maksymalnie skraca czas realizacji zleceń. Wystarczy zaktualizować system Comarch ERP Optima lub Comarch ERP XL, aby był on gotowy do współpracy z CitiConnect API bez dodatkowych prac deweloperskich po stronie klienta, podkreślono.