Bank Handlowy ocenia, że stać go na wypłatę dywidendy

"W naszym akcjonariacie mniejszościowym dominująca rolę odgrywają fundusze emerytalne. To oznacza, że jeżeli my płacimy dywidendę, to te fundusze mają lepszą płynność, są w stanie wypłacać środki tym wszystkim, którzy oszczędzają na emeryturę i zachęcają fundusze do inwestowania w banki, które płacą dywidendę. Uważam, ze dostrzeżenie tego związku pomiędzy spółkami dywidendowymi, a funduszami emerytalnymi i tymi, którzy oszczędzają na emeryturę, byłoby ważnym elementem budowania zaufania do systemu finansowania na przyszłość - zarówno w odniesieniu do krótkokredowych jak i długoterminowych oszczędności" - podkreślił prezes.