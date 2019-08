Bank Handlowy: Wzrost odpisów w II kwartale miał charakter jednorazowy 

"Nie komentujemy co do zasady przyszłości, ale uważamy, że to było zdarzenie jednorazowe, odbiegające od trendu" - powiedział Sikora podczas konferencji prasowej.

Bank podał dziś, że saldo rezerw w II kwartale wzrosło 106,5 mln zł wobec 27 mln zł rok wcześniej, w tym jednorazowe ekspozycje w segmencie bankowości instytucjonalnej wyniosły 69 mln zł.

"Nasze modele ryzyka zakładają, że raz na 10 lat może się zdarzyć coś, co odbiega od trendu. To jest przypadek z segmentu middle market, który stanowi 26% portfela bankowości instytucjonalnej. Poza tym zdarzeniem jednorazowym nie widzimy trendu, który by nas niepokoił" - powiedział prezes.

Koszt ryzyka (uśredniony za ostatnie 12 miesięcy) w bankowości instytucjonalnej wyniósł 45 pb na koniec II kw. wobec -6 pb za rok 2018 r.

"Na pewno w kosztach ryzyka mamy dużą zmienność. Przez ostatnie 9 lat to faluje, i to głównie efekt tego, co dzieje się w middle market. Myślę, że ten 45 punktowy koszt ryzyka jest wyższy niż nasz trend" - powiedział Sikora.

Prezes poinformował, że z punktu widzenia biznesu instytucjonalnego pod względem wolumenów nie widzi negatywnych trendów.

"Kilku klientów korporacyjnych dokonało spłat pojedynczych kredytów. Wolumeny wzrosły o 6% r/r, podobnie jak w sektorze" - powiedział Sikora.

