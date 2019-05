Bank Millennium kupił ok. 99,8% akcji Euro Banku za 1,833 mld zł

"W ramach przygotowań do połączenia banków stworzyliśmy już szczegółowy plan działań na dzień fuzji operacyjnej, zawierający ponad 3 000 zadań. Skończyliśmy też prace nad specyfikacją biznesową we wszystkich obszarach działania banku. Rozpoczęły się prace nad przygotowaniem szczegółowej listy zadań niezbędnych do przeprowadzenia testów migracyjnych, integracji systemów informatycznych, procesów i produktów. Aby zrozumieć potrzeby klientów Euro Banku, przeprowadziliśmy szereg wywiadów i badań, podczas których testowaliśmy, jak oceniają oni produkty i usługi Banku Millennium. Ich reakcje były bardzo pozytywne" - powiedział prezes Banku Millennium Joao Bras Jorge, cytowany w komunikacie.

Na początku listopada 2018 r. Bank Millennium podpisał umowę dotyczącą nabycia ok. 99,787% akcji Euro Bank S.A od SG Financial Services Holdings - spółki w 100% zależnej Societe Generale (SG), za cenę referencyjną wysokości 1,83 mld zł. Bank podał wówczas, że planuje zamknięcie transakcji w II kw. 2019 roku, zaś połączenie operacyjne banków planowane jest na IV kwartał br. Bank oczekuje także, że skumulowane synergie z połączenia z Euro Bankiem w ciągu kolejnych 5 lat wyniosą ok. 650 mln zł, zaś koszty integracji zamkną się kwotą ok. 350 mln zł i będą ujęte w wynikach głównie w latach 2019-2020.