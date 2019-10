Bank Millennium oczekuje kosztów ryzyka w wys. 60 pb w kolejnych kwartałach

"Dotychczas mówiliśmy o 50-60 punktach bazowych. Po 9 miesiącach mamy 61 pb, co jest konsekwencją zmiany struktury portfela kredytowego. Jeden efekt jest arytmetyczny, ale druga rzecz to fakt, że stosujemy własną metodologię do portfela Euro Banku. Dostosowujemy modele i w trzecim i czwartym kwartale są one pod wpływem efektów tej akwizycji. Uważamy, że 60 punktów bazowych to będzie nowy punkt referencyjny" - powiedział Bicho podczas konferencji prasowej.