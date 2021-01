Bank Pekao: CPI wyniesie średniorocznie 2,6% w 2021, NBP skupi się na kursie FX

Niższa inflacja w br. to efekt baz i małych wzrostów cen żywności. Zdaniem ekonomistów, bilans ryzyk jest rozłożony w kierunku wyższej inflacji.

"Przeciwnie, inflacja bazowa z wyłączeniem cen regulowanych powinna kształtować się na relatywnie wysokim poziomie. Będzie to poniekąd związane z naturą recesji 2020 - była to bardziej usterka we wzrostowej fazie cyklu gospodarczego niż cykliczna recesja. Dzięki dobrej hibernacji rynku pracy wiele procesów, w tym te cenowe, zostanie w 2021 wznowionych" - podano również.