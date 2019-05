Bank Pekao oczekuje niższych składek na BFG w 2020 r., podtrzymuje cel ROE

"Musieliśmy blisko dwa razy więcej zapłacić niż rok temu i więcej niż największy bank. Rozmawiamy z BFG na temat metodologii, staramy się lepiej wyczuć intencję. Natomiast naszym przypuszczeniem jest to, że mieliśmy sporo depozytów korporacyjnych w 2017 r., teraz mamy politykę bycia bardziej selektywnym i ograniczania niektórych depozytów. To powinno nam pomagać w przyszłym roku. Uważamy, że te składki BFG nie powinny być w przyszłym roku tak znaczące" - powiedział Krupiński.

"Przez ostatni rok spadaliśmy z udziałem depozytach korporacyjnych. BFG deklarował, że one będą rosły, co determinuje, że łączna składka będzie rosła, ale zakładam, że my w przyszłym roku zapłacimy mniej, niż w tym" - powiedział wiceprezes.