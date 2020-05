Bank Pekao wprowadza PeoPay Kids, liczy na powrót do sprzedaży kont z I kw.

"Pekao jest bankiem stałej transformacji cyfrowej. Jest to dla nas wyzwanie, aby zmieniać się, być najbardziej nowoczesnym bankiem w sektorze" - powiedział p.o. prezesa Leszek Skiba podczas wideokonferencji.

"Pierwszy kwartał był rekordowy. Obecnie mamy sytuację pandemii i pewnych ograniczeń od połowy marca, w związku z czym ten rekordowy kwartał będzie ciężki do powtórzenia w drugim, ale myślę, że w trzecim kwartale dzięki m.in. dzisiejszemu wdrożeniu będziemy mogli powrócić do rekordowych akwizycji" - powiedział dyrektor departamentu zarządzania ofertą i segmentami klientów w Banku Pekao Remigiusz Hołdys podczas wideokonferencji.

Dodał, że aktywność klientów, którzy otwierają konta na selfie jest co najmniej taka sama, jak tych, którzy otwierają konta w oddziałach, zaś saldo rachunków rośnie znacznie szybciej niż rynek.

"Widzimy lekkie spadki przy płatności kartami, w tym kartami kredytowymi. Co do pozostałej aktywności - nie widzimy tu żadnych różnic" - zaznaczył dyrektor.

Podkreślił, że Pekao jest już bankiem dla młodych - ponad 780 tys. klientów ma poniżej 26 lat, w tym 42% pozyskanych w 2019 r. Klientami banku jest ponad 220 tys. studentów. Wartość oszczędności na koncie oszczędnościowym "Moje Skarby" (młodzi poniżej 18 lat) wynosi 1,3 mld zł. Bank prowadzi konta ok. 1,6 mln rodziców.

Bank wprowadza dziś do oferty PeoPay Kids - rozwiązanie dla dzieci do 13. roku życia, które pozwoli im poznać świat finansów, zarządzać własnymi środkami za pomocą skarbonek i posługiwać się kartą - pod dyskretną kontrolą rodziców.

"Dziś częściowo startujemy z ofertą. PeoPay Kids to nasza odpowiedź na potrzebę nauki oszczędzania przez dzieci. Stawiamy tu na edukację, pomoc rodzicom w edukacji finansowej dzieci" - powiedział Hołdys.

Jak podkreślił, dla dzieci połączenie świata finansów ze smartfonem jest dla czymś naturalnym. Z kolei rodzice mają silną potrzebę nauczenia dziecka zarządzania własnymi pieniędzmi i są przekonani do tego, że warto uczyć dzieci oszczędzania. Choć zanurzone w świecie cyfrowym, dzieci również marzą o własnej karcie płatniczej, która jest dla nich oznaką dorosłości. To także - w ocenie dzieci - namacalny instrument, który pomaga zarządzać finansami i pierwszy krok do dorosłości.