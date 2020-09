Bank Pekao zrewidował prognozę PKB na 2020 rok do -2,4% z -3,5%

"W przypadku części usług (np. hotelarskich i transportowych) dysponujemy cząstkowymi danymi miesięcznymi oraz innymi przybliżeniami (w tym z danych wewnętrznych). Na podstawie tych danych, prognoz danych miesięcznych na sierpień i wrzesień oraz założeń co do pozostałych branż możemy oszacować dynamikę PKB w III kwartale b.r. Wynik tego ćwiczenia to przedział minus 1-2% r/r, a zatem powyżej aktualnego konsensusu rynkowego, wynoszącego -3% r/r. Wynikająca przecież z zastosowania modeli ekonometrycznych zmiana szacunków PKB za III kw. wpływa na szacunki całoroczne. Nawet przy założeniu braku dalszego wzrostu aktywności w IV kw. 2020 dynamika roczna PKB podnosi się zatem do minus 2,4%" - czytamy dalej.