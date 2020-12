Bank Pekao zrewidował prognozę PKB na 2020 rok do -3,5% z -3%

"Jesienna fala pandemii przyczyni się do dekoniunktury w IV kw. 2020, jednak będzie wyraźnie mniej uciążliwa dla gospodarki niż wiosenny lockdown. W całym roku spadek PKB wyniesie ok. 3,5%, a w 2021 r. prognozujemy wyraźne odbicie gospodarcze, ze wzrostem PKB rzędu 4% lub wyżej" - czytamy w raporcie Banku Pekao "Makrokompas 2020.12: Ograniczenia epidemiczne i spadek aktywności".

"Na koniec 2020 r. inflacja powinna znaleźć się w okolicach celu NBP. W 2021 r. średnioroczny wzrost CPI będzie także zbliżony do 2,5%. W przyszłym roku niższa inflacja bazowa i wolniejszy wzrost cen żywności. Po spadku w 2020 r., w 2021 r. odbiją ceny paliw" - czytamy dalej.

Na koniec 2020 r. stopa bezrobocia wzrośnie do 6,5%, a na koniec 2021 r. obniży się do ok. 6%.