Bank Pocztowy ma umowę z Lechpolem dot. preferencyjnych kredytów dla rolników

"Bank Pocztowy wprowadził na rynek bardzo ciekawy produkt, który ułatwia finansowanie produkcji i rozwoju gospodarstw rolnych. Teraz zaoferujemy go naszym klientom, którzy szukają stabilnego finansowania na kilka lat, na dobrych warunkach. Rolnicy współpracujący z naszą firmą, będą mogli przeznaczyć uzyskane w ten sposób środki pieniężne na zakup nawozów i środków produkcji rolnej, co niewątpliwie może przełożyć się na zwiększenie sprzedaży w gospodarstwach rolnych i ich dynamiczny rozwój" - powiedział prezes spółki Lechpol Eugeniusz Taraska, cytowany w komunikacie.

"Rolnicy, którzy współpracują z firmą Lechpol, uzyskają na mocy umowy dostęp do uproszczonej i szybszej metody oceny zdolności kredytowej. Chcemy zaoferować głównie kredyty odnawialne na 48 miesięcy z finansowaniem do 200 tys. zł. Nowe linie kredytowe dla sektora rolniczego uruchomiliśmy na początku czerwca tego roku. Nasza oferta spotkała się z dużym zainteresowaniem zarówno wśród samych rolników jak i przedsiębiorstw z tego rynku. Świadczy o tym także umowa z firmą Lechpol, jednym z liderów w tym sektorze" - powiedział zastępca dyrektora departamentu zarządzania siecią sprzedaży z Banku Pocztowego Marcin Kucharski, cytowany w komunikacie.

"Nowe produkty Banku Pocztowego skierowane są przede wszystkim do właścicieli małych i średnich gospodarstw rolnych, a także rolników prowadzących działalność gospodarczą. Na ofertę składają się między innymi kredyty do 2 mln zł - inwestycyjne, udzielane na okres do 20 lat, i obrotowe, z okresem zapadalności do 48 miesięcy - preferencyjne rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe czy ubezpieczenia rolnicze.