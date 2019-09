finanse 1 godzinę temu

Bank Pocztowy nie wyklucza emisji akcji w przyszłym roku

Warszawa, 24.09.2019 (ISBnews) - Bank Pocztowy ma wystarczające kapitały własne do dalszego rozwoju aktywności i akcji kredytowej w tym roku, ale w przyszłym roku może zajść potrzeba jego dokapitalizowania, wynika z wypowiedzi prezesa Roberta Kuraszkiewicza. Kwota ewentualnego dokapitalizowania to ok. 90 mln zł.