Bank Pocztowy pracuje nad wspólną ofertą e-commerce z Pocztą Polską

Kuraszkiewicz zwrócił uwagę, że w Polsce zmienia się sposób robienia zakupów. "Coraz więcej ludzi będzie kupowało, jak to się mówi kolokwialnie, w internetach [...] W ostatnich miesiącach dla wszystkich klientów Banku Pocztowego udostępniliśmy aplikację EnveloBank, jako marki Banku Pocztowego. W związku z tym każdy klient Banku Pocztowego ma dostęp do nowoczesnej, w pełni cyfrowej, aplikacji mobilnej, gdzie ze wszystkich usług bankowych może korzystać w sposób mobilny" - przypomniał.

"Jeżeli chcemy korzystać z jakichś usług, musimy być przekonani, że są one bezpieczne. I to jest właśnie ten fundament" - dodał.

"Myślę, że w tych wszystkich aspektach będzie się czym pochwalić [...], że Bank Pocztowy jest gotowy do budowania przyszłości, a nie rozwiązania problemów przeszłości. Intensywnie pracujemy nad tym, żeby rok 2019 się skończył tak, jak planujemy" - powiedział Kuraszkiewicz.

Polska bankowość pocztowa obchodzi w tym roku 100-lecie. Wkrótce po odzyskaniu przez Polskę niepodległości, w lutym 1919 r., podpisanym przez Naczelnika Państwa Józefa Piłsudskiego dekretem o utworzeniu Pocztowej Kasy Oszczędnościowej, powołana została do życia instytucja finansowa wzorowana na znanych już w Europie przykładach banków pocztowych. To był początek bankowości pocztowej w Polsce.

"Bankowość pocztowa jest bardzo podobna na różnych rynkach, ale zawsze ma swoją specyfikę. [...] Na przykład bankowość pocztowa we Francji, która jest relatywnie młoda, odniosła ogromny sukces. Bank Pocztowy, w ciągu kilkunastu lat, stał się jednym z większych banków we Francji. Chcemy ten case analizować po to, żeby lepiej tworzyć strategię dla Banku Pocztowego w Polsce" - dodał.