Bank Światowy: Polska na 40. miejscu w rankingu Doing Business 2020

Edycja 2020 przyniosła Polsce 3. z kolei spadek w rankingu Doing Business. W edycji 2018 Bank Światowy sklasyfikował polską gospodarkę jako 27. najbardziej przyjazną biznesowi. Rok później było to 33. miejsce.

W porównaniu do poprzedniego roku, według Banku Światowego, wydłużył się w Polsce czas potrzebny na przeniesienie praw własności nieruchomości. Skrócił się z kolei czas procedur potrzebnych do uzyskania podłączenia firmy do elektryczności.