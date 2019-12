banqUP uzyskał licencję KNF na świadczenie usług TPP w oparciu o AIS

AIS (z ang. account information service) to usługa polegająca na dostępie do informacji o szczegółach dotyczących rachunku lub kilku rachunków bankowych. Nowe usługi AIS reguluje unijna dyrektywa PSD2, która weszła w życie w połowie września, wskazano także.

"Do tej pory nasi partnerzy i klienci, chcąc świadczyć usługi w oparciu o dostęp do informacji o kontach bankowych musieli integrować się z każdym z banków oddzielnie, wykorzystując udostępnione przez banki API. Dziś my robimy to za nich, zapewniając łatwą integrację ze wszystkimi bankami w UE, oraz dostarczając dane w zunifikowany sposób za pomocą jednego prostego interfejsu. Radykalnie skraca to czas i zmniejsza koszty wprowadzania nowych usług na rynek" - wyjaśnił CEO banqUP Krzysztof Pulkiewicz, cytowany w komunikacie.