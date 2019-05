BBI Development ma list intencyjny ws. połączenia Hali Gwardii i Mirowskiej

"Zarząd BBI Development zawarł ze 'Społem' Warszawską Spółdzielnią Spożywców Śródmieście list intencyjny dotyczący gotowości do współpracy, na zasadach wyłączności, przy realizacji projektu deweloperskiego polegającego na zagospodarowaniu hali targowej zlokalizowanej przy placu Żelaznej Bramy w Warszawie (tzw. Hala Gwardii), jak również terenów do niej przyległych, w przypadku, gdy Miasto Stołeczne Warszawa (będące właścicielem Hali Gwardii) podejmie decyzję dotyczącą takiego zagospodarowania. List intencyjny zakłada koncepcję funkcjonalnego i estetycznego powiązania Hali Gwardii z należącą do Spółdzielni Halą Mirowską" - czytamy w komunikacie.