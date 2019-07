BBI Development przeprowadzi skup akcji własnych do maksymalnej kwoty 8 mln zł

Łączna liczba akcji własnych spółki, jakie mogą zostać nabyte w ramach programu w okresie do dnia rejestracji w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych scalenia akcji spółki (stosownie do uchwały o scaleniu), nie przekroczy liczby 2 000 000 akcji spółki o jednostkowej wartości nominalnej 0,5 zł, co odpowiada łącznej wartości nominalnej w wysokości 1 000 000, podała spółka.

"Łączna liczba akcji własnych, jakie mogą zostać nabyte w ramach programu w okresie po dniu rejestracji w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych scalenia akcji spółki (stosownie do uchwały o scaleniu) nie przekroczy liczby 1 400 000 akcji spółki o jednostkowej wartości nominalnej 5 zł, co odpowiada łącznej wartości nominalnej w wysokości 7 000 000 zł. Jednostkowa cena nabycia akcji własnej w ramach programu, nabywanej w okresie do dnia rejestracji w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych scalenia akcji spółki (stosownie do uchwały o scaleniu) nie będzie mniejsza niż 0,5 zł, ani też większa niż 2 zł" - czytamy także.