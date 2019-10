BCG: Rusza program mentoringowy EmpowerPL dla studentów z kraju i zagranicy

"Kiedy uruchamialiśmy ten program dwa lata temu, mieliśmy tylko 20 studentów i 20 mentorów, liczyliśmy się z tym, że ten eksperyment może skończyć się niepowodzeniem. W ub. roku mieliśmy już 120 mentorów z najlepszych firm - prezesów i właścicieli oraz najlepszych studentów z najwyżej notowanych uczelni w Wielkiej Brytanii, ale też z Niemiec, Holandii, Francji, Włoch, Szwajcarii i oczywiście z Polski" - powiedział senior partner & managing director BCG w Polsce, chairman BCG Poland oraz szef BCG Gamma i BCG Platinion na region CEE Franciszek Hutten-Czapski podczas uroczystości uruchomienia programu.

Tegoroczna edycja będzie liczyć 60 mentorów - specjalistów w swoich dziedzinach, ekspertów z sektorów energetyki, bankowości, handlu, private equity czy nauk komputerowych. Do udziału zaproszono startuperów takich, jak Szymon Boniecki - Co-CEO Monterail, którego firma została ogłoszona jedną z najszybciej rozwijających się organizacji według "Financial Times". Udział w III edycji EmpowerPL potwierdziły też takie nazwiska, jak: Józef Wancer - szef rady nadzorczej BGŻ BNP Paribas Bank Polska, Joanna Erdman - wiceprezes ING Banku Śląskiego, Sonia Wędrychowicz-Horbatowska - board advisory in fintech.

Do udziału w programie zaproszono polskich studentów zdobywających wiedzę na najbardziej prestiżowych uczelniach w Europie. W programie mogą wziąć udział osoby na studiach licencjackich, magisterskich oraz doktoranckich.

"Naszą rolą jest łączenie mentorów ze studentami. W inicjatywę zaangażowali się wszyscy szefowie pionu zarządzającego. Ja również jestem mentorem, to doświadczenie, które mnie niezwykle wzbogaca, dlatego czuję się odpowiedzialny, taka jest moja rola - dbać o rozwój innych osób, dawać z siebie. Myślę, że to jest o tyle ważne, że ja również w trakcie swojej początkowej kariery otrzymałem wiele wskazówek od innych - śmiało mogę nazwać to łańcuchem pokoleniowym" - powiedział Hutten-Czapski dziennikarzom w kuluarach konferencji Poland 2.0 Summit.

Jak podkreślił, w rekrutacji do udziału w programie mentoringowym najważniejsze są trzy aspekty.

"Po pierwsze - charakter, czy dana osoba chce się uczyć, czy jest otwarta na innych, czy gra zespołowo i jak dużo od siebie daje. Druga rzecz to jest doświadczenie - nawet, jeśli to młoda osoba, to ważne jest, co ona robiła wcześniej. A trzeci aspekt to pewne umiejętności myślenia - myślenia ustrukturyzowanego, logicznego; czy można z tą osobą rozmawiać konstruktywnie i rozwiązywać problemy. Mówiąc o mentorach - zwracamy uwagę na ich doświadczenie, jakie organizacje zbudowali, jak ich firmy działają, jakimi wartościami kierują się zbudowane przez nich instytucje. Zanim osiągnęli swój sukces, z pewnością mieli wiele przeciwności - chcemy, by dzieli się tym, jak je pokonywali" - wskazał chairman BCG w Polsce.

W ramach EmpowerPL studenci odbywają spotkania "jeden na jeden" ze swoimi mentorami - inicjatywa wychodzi od studentów.

"Tematy, o których rozmawiają dotyczą w pierwszej kolejności sposobów na przełamywanie życiowych trudności, po drugie - jak przyswajać i pozyskiwać wiedzę. W następnej kolejności istotnym jest wymiana doświadczeń i dzielenie się swoimi historiami oraz rozmowy o planach życiowych. Często Mentorzy pytają studentów o ich doświadczenia i perspektywę - chcą mieć kontakt z najzdolniejszym młodym pokoleniem, to dla nich niezwykle pożyteczne" - powiedział też Hutten-Czapski.

Na korzyści dla mentorów płynące z udziału w programie zwracał uwagę także Łukasz Rey - partner oraz szef rekrutacji w BCG - także jeden z mentorów.

"Wśród mentorów mamy wiele osób, które są o ponad 20 starsze od mentees, to dla nich szansa lepszego zrozumienia pewnej grupy pokoleniowej, która jest albo perspektywicznym pracownikiem, albo konsumentem. Drugi aspekt to możliwość spłacenia długu wobec społeczeństwa, ponieważ tym osobom też kiedyś ktoś pomagał. Kiedy pracowałem w Kongresie w USA miałem fantastycznego mentora, którego mentoring ukształtował mnie na wiele zawodowych lat. Trzeci aspekt to element networkingu - możliwości spotkania się mentees oraz spotkań różnych środowisk biznesowych" - wyliczył Rey podczas spotkania z dziennikarzami.

Partnerami inicjatywy jest Federacja Polskich Stowarzyszeń Studenckich w Wielkiej Brytanii, APGEF - Association des Polonais des Grandes Ecoles Françaises oraz Poland 2.0 Summit.

BCG podkreśla, że w II edycji zaprosiło mentorów do udziału w ekskluzywnych spotkaniach prowadzonych przez czołowych ekspertów BCG, takich jak: Yves Morieux - director of Boston Consulting Group's Institute for Organization oraz Martin Reeves - director of the BCG Henderson Institute oraz doktor Jacek Bartosiak - geostrateg, założyciel i właściciel firmy Strategy & Future, autor książek "Pacyfik i Eurazja. O wojnie" oraz "Rzeczpospolita między lądem a morzem. O wojnie i pokoju". Tegoroczni mentorzy również mogą liczyć na inicjatywy związane z EmpowerPL.

