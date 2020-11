BCG: Rynek cloud computing w Polsce będzie rósł o 15-20% rocznie

Jak zauważył podczas panelu CEO spółki Operator Chmury Krajowej Michał Potoczek, wartość globalnego rynku cloud to obecnie ok. 350 mld USD, a jego wzrost sięga 20-30% rok do roku. Analitycy przewidują, że w ciągu 5 lat wartość tego rynku wzrośnie do ok. 850 mld USD.

"Z drugiej strony mamy Polskę, która technologicznie w wielu branżach jest zaawansowana, natomiast nigdy nie korzystała z dobrodziejstw cloudu - u nas adopcja chmury jest ciągle niska. Przyczyny takiego stanu są bardzo różne. Mieliśmy ograniczenia regulacyjne, mieliśmy problem z dostępem do technologii. Dzisiaj to się zupełnie zmieniło. Ostatnie pół roku uświadomiło przedsiębiorcom, że przyszłość jest niepewna i trzeba bardzo szybko adaptować się do zmian, trzeba przede wszystkim umieć zmieniać swój biznes z dnia na dzień, bo przyszłość jest wciąż niepewna. I Cloud jest platformą do prowadzenia cyfrowego biznesu. Chmura praktycznie umożliwia prowadzenie biznesu w trybie ciągłej zmiany" - powiedział Potoczek podczas panelu na odbywającym się wirtualnie Poland 2.0 Summit.

Przypomniał, że Chmura Krajowa powstała dwa lata temu i wówczas wiele firm zastanawiało się, czy w ogóle potrzebuje rozwiązań chmurowych. Dziś dostrzegają korzyści tej technologii, ale nie zawsze wiedzą, jak efektywnie je wykorzystać.

"Chmura to jest duża zmiana dla CIO i dla dużych organizacji, które są przyzwyczajone do tego, że inwestuje się w infrastrukturę, że chodzi o wielomilionowe wydatki na sprzęt, oprogramowanie, które trzeba potem zainstalować w data center. Natomiast wykorzystanie chmury totalnie zmienia tę dynamikę i organizacje muszą się do tego przyzwyczaić" - podkreślił Stanikowski podczas panelu.

"Jeśli chodzi o wykorzystanie rozwiązań chmurowych, Polska w porównaniu z krajami UE plasuje się na jednym z ostatnich miejsc. Aktualna sytuacja m.in. dotycząca COVID-19 powoduje przyspieszoną adaptację rozwiązań chmurowych. Eksperci BCG szacują, że można się spodziewać wzrostu rynku chmurowego w Polsce na poziomie 15-20%" - dodał Stanikowski w rozmowie z ISBnews.

Wyjaśnił, że wykorzystywanie technologii chmurowych znacząco przyspiesza zmiany w oprogramowaniu, umożliwia łatwe skalowanie. "Nakład pracy w czasie pandemii zwiększył się często kilkukrotnie, a dzięki chmurze można się do tych zmian dostosować natychmiast, nie trzeba kupować dodatkowej infrastruktury" - podkreślił.

"Najszybsza adopcja rozwiązań chmurowych widoczna jest w sektorach nieregulowanych oraz non-public. Regulacje oraz dodatkowe wymogi, stawiane np. instytucjom finansowym, są sporym ogranicznikiem w kwestii migracji do rozwiązań chmurowych. Poza tym, ważny jest też rozmiar organizacji. Duże organizacje potrzebują więcej czasu na zmianę, głównie ze względu na dotychczasowy dług technologiczny i wyzwania z jego przeniesieniem. Należy zaznaczyć, że migracja do chmury jest bardzo dobrą okazją do zmniejszenia długu historycznego" - wskazał partner BCG w rozmowie z ISBnews.

Według Stanikowskiego, najpopularniejsze obszary wdrażanych obecnie rozwiązań chmurowych w Polsce to: processing power, modern workplace - ze szczególnym naciskiem na rozwiązania poczty w chmurze, jak i systemy do współpracy, jak MS Teams, Zoom, Webex oraz systemy klasy CRM.

Potoczek dodatkowo wskazał też, że technologie chmurowe mogą być szansą na rozwój kariery - w szczególności w zakresie cybersecurity cloud, ponieważ na całym świecie brak jest wystarczającej liczby ekspertów w tej dziedzinie - oraz dla programistów, którzy pomogą efektywnie wykorzystywać chmurę, by np. szybko mieć działający produkt, skalowalny horyzontalnie.

"BCG od kilku już lat działa w porozumieniu z globalnym firmami, które zajmują się rozwiązaniami chmurowymi. Dzięki naszym partnerstwom strategicznym z AWS, Google, IBM czy Microsoft, szkolimy naszych pracowników i wdrażamy najnowocześniejsze rozwiązania u naszych klientów. Nieustannie też rozwijamy nasz zespół ekspertów technologicznych m.in. BCG Platinion, którzy pracują z największymi globalnymi firmami nad rozwojem i wdrażaniem projektów chmurowych" - dodał Stanikowski.

Tagi: technologie, media , telekomunikacja , giełda , wiadomości , giełda na żywo

komentarze +1 +1 ważne smutne ciekawe irytujące