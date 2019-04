Benefit System miał 114,65 mln zł zysku netto, 197,92 mln zł EBITDA w 2018 r.

"W ciągu 12 miesięcy przybyło 198 tys. użytkowników kart MultiSport - to najlepszy wynik w historii grupy. Na koniec 2018 roku liczba kart MultiSport wyniosła 1 mln 194 tys., wzrastając rok do roku o 20%, z czego 223 tys. to użytkownicy za granicą. Niezmiernie nas to cieszy, bo pokazuje, że nasz unikalny koncept biznesowy wymyślony i rozwinięty w Polsce, jest atrakcyjny również w innych krajach" - napisał zarząd Benefit Systems w liście do akcjonariuszy.