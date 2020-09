Benefit Systems wyemituje obligacje o łącznej wartości do 100 mln zł

Obligacje serii A zostaną wyemitowane jako obligacje zabezpieczone, wartość nominalna: 1 000 zł, cena emisyjna: 1 000 zł, wielkość emisji: do 50 000 tys. obligacji o łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 50 000 000 zł. Stopa procentowa zmienna, stopa bazowa oparta o WIBOR 6M powiększona o marżę: Różna dla poszczególnych okresów odsetkowych - od 175 pkt. baz. do 275 pkt. baz. Dzień emisji to dzień, w którym obligacje serii A zostaną zarejestrowane w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW, a termin wykupu to 18 miesięcy od dnia emisji, podano także.