BGK: Firmy z woj. warmińsko-mazurskiego mają do dyspozycji ok. 200 mln zł

Finansowanie unijne to wsparcie dla mikro-, małych i średnich firm, które poszukują pieniędzy na rozwój. Na uzyskanie finansowego wsparcia z UE w regionie szansę mają także biznesy, które inwestują w innowacje, wykorzystując technologie informacyjno-komunikacyjne (TIK). Maksymalna kwota pożyczki , poręczenia lub wejścia kapitałowego może wynieść do 1 mln zł, podano.

"Misją Banku Gospodarstwa Krajowego jest wspieranie rozwoju społeczno-gospodarczego Polski. Ponad 100 mln zł, które już trafiło do przedsiębiorców na Warmii i Mazurach, to impuls do wzrostu ekonomicznego regionu. Dzięki tym pieniądzom przedsiębiorcy mogą zrealizować swój pomysł biznesowy, zwiększyć konkurencyjność na rynku lub wdrożyć nowe rozwiązanie technologiczne. Do wykorzystania zostało jeszcze 200 mln zł" - powiedział członek zarządu BGK Przemysław Cieszyński, cytowany w komunikacie.