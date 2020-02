BGK: Kredyty objęte gwarancjami de minimis były warte ok. 120 mld zł w XII 2019

Program, z którego skorzystało już ok. 160 tys. firm, jak dotąd przyczynił się do utworzenia bądź utrzymania ponad 200 tys. miejsc pracy.

Główny ekonomista BGK Mateusz Walewski poinformował, że jeżeli spojrzeć na wszystkie gwarancje, którymi administruje i które oferuje BGK, to jest ok. 170 mld zł. Kwota kredytu, który został wygenerowany dzięki gwarancjom to w sumie ok. 1% PKB.