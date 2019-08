BGK ma umowę z Santander BP dot. programu faktoringowego na kwotę do 200 mln zł

Rozwiązanie ma ułatwić firmom finansowanie ich działalności. Jest to pierwsza taka umowa pomiędzy bankami w Polsce, podano w komunikacie.

"Pomagamy rozwijać się każdej firmie, dlatego wdrożyliśmy rozwiązanie mogące ułatwić finansowanie działalności przedsiębiorstwom. Nasze wsparcie działa na zasadzie linii gwarancyjnej, z której instytucja finansowa, świadcząca usługi faktoringowe, może korzystać w sposób elastyczny, w zależności od zapotrzebowania. BGK przejmuje część ryzyka i gwarantuje firmie faktoringowej wypłatę do 50% środków z przyznanego jej klientom limitu faktoringowego. W przypadku, gdy przedsiębiorstwo korzystające z usługi faktoringowej nie rozliczy się terminowo z instytucją finansową, której jest klientem, ta składa do BGK żądanie wypłaty z gwarancji, a BGK niezwłocznie przekazuje środki" - powiedziała dyrektor departamentu bankowości transakcyjnej BGK Anna Babiarz, cytowana w komunikacie.

"Poszukując rozwiązania dla naszego klienta, pomyśleliśmy o możliwości partycypacji innego banku w tym programie, co pozwoliło podzielić ryzyko. Idea doskonale wpisywała się w misję BGK wspierania polskich przedsiębiorstw. Jest to pierwsza tego typu transakcja partycypacji w programie finansowania zobowiązań na polskim rynku. Cieszymy się, że udało nam się ją stworzyć wspólnie z BGK, gdyż to rozwiązanie zwiększa możliwości wsparcia naszych wspólnych klientów" - powiedział dyrektor trade finance w Santander Bank Polska Oleh Turchyn.