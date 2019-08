BGK na budownictwo komunalne i socjalne przeznacza po 500 mln zł w l. 2019-2020

"Gminy, spółki gminne, powiaty czy organizacje pożytku publicznego mogą korzystać z bezzwrotnego wsparcia z Funduszu Dopłat na tworzenie lokali mieszkalnych o ograniczonym czynszu, noclegowni czy schronisk dla bezdomnych. BGK w latach 2019-2025 będzie miał do rozdysponowania dla wnioskodawców dużo wyższe kwoty niż w latach ubiegłych" - czytamy w komunikacie.

W 2020 r. będzie dysponował kwotą 500 mln zł, zaś od 2021 do 2025 r. - po 1 mld zł rocznie. Środków finansowych powinno wystarczyć na wszystkie przedsięwzięcia spełniające formalne wymagania, podano także.

Zdaniem BGK, dba on o coraz większą dostępność wsparcia, współpracując z Ministerstwem Inwestycji i Rozwoju nad udoskonaleniem programu.

"Jedną z nowości jest tzw. grant na budownictwo na wynajem, czyli 20% dofinansowania do przedsięwzięć realizowanych przez inwestora innego niż gmina czy związek międzygminny. Takimi inwestorami mogą być towarzystwa budownictwa społecznego (TBS-y), których celem jest tworzenie lokali mieszkalnych na wynajem o ograniczonym czynszu. Dużą zaletą grantu jest możliwość łączenia go z preferencyjnymi kredytami w programie Społecznego Budownictwa Czynszowego, udzielanymi również przez BGK" - czytamy dalej.

"Jedną z ważniejszych zmian jest również wprowadzenie w 2019 r. ciągłego naboru wniosków w programie wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego. Dzięki temu inwestorzy mogą zgłaszać się do nas po wsparcie w dowolnym momencie. Nie muszą czekać na start kolejnego naboru, ani obawiać się, że nie zdążą skompletować na czas odpowiedniej dokumentacji" - dodał dyrektor departamentu funduszy mieszkaniowych w BGK Przemysław Osuch, cytowany w komunikacie.

Zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych to jedno z ważniejszych zadań gmin. Mieszkania komunalne i socjalne to szansa dla osób, które ze względu na niewystarczające dochody oraz brak zdolności kredytowej nie są w stanie samodzielnie sfinansować zakupu ani wynajmu mieszkań. Liczba ubiegających się o takie mieszkania wciąż rośnie. Szacuje się, że pod koniec ubiegłego roku brakowało ok. 150-200 tys. mieszkań socjalnych.