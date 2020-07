BGK: Ponad 300 firm otrzymało ok. 5 mld zł kredytu w ramach FGP

"Pandemia postawiła przed nami wiele wyzwań, musieliśmy w szybkim tempie wprowadzić rozwiązania wpierające płynność finansową polskich firm, które ucierpiały przez zamrożenie gospodarki. Fundusz Gwarancji Płynnościowych to zupełnie nowe rozwiązanie. To jeden z elementów Krajowego Funduszu Gwarancyjnego, z którego udzieliliśmy wsparcia w nowej formule już dla ponad 20 tysięcy firm, a wartość zabezpieczonych kredytów to ponad 16 mld zł. To olbrzymi zastrzyk dla gospodarki w tym trudnym okresie" - powiedział członek BGK Tomasz Robaczyński, cytowany w komunikacie.

Z Funduszu Gwarancji Płynnościowych BGK udziela gwarancji do nowych lub odnawianych kredytów obrotowych dla średnich i dużych firm dotkniętych skutkami pandemii COVID-19. Pomoc z programu polega m.in. na zabezpieczeniu kwoty kredytu do 80%, przy kwocie gwarancji do 200 mln zł i ustanowieniu długiego okresu gwarancji - do 27 miesięcy. Przedsiębiorcy mogą korzystać z programu FGP do końca 2020 roku r. Wkrótce przedsiębiorcy będą mogli skorzystać z gwarancji również dla kredytów walutowych, podkreślono.