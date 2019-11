BGK: Spółki z woj. łódzkiego w ramach Jeremie2 mają do dyspozycji ok. 300 mln zł

W obecnej perspektywie finansowej Unii Europejskiej na rozwój firm z sektora MŚP w województwie łódzkim zaplanowano ponad 500 mln zł. Do tej pory trafiło do nich już ponad 200 mln zł. Z unijnego finansowania najczęściej korzystali mikroprzedsiębiorcy (ponad 700) - aż 340 z nich to startupy. Firmy wciąż mogą ubiegać jednak się o wsparcie - w puli jest jeszcze 300 mln zł, podano.