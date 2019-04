BGK: Szczyt zapotrzebowania na ropę i gaz w okolicy 2030 roku

"Światowy popyt na ropę naftową powinien osiągnąć szczyt w latach 2030-2035. W dłuższej perspektywie rola surowca będzie jednak malała. Będzie się to wiązało między innymi z przechodzeniem transportu na zasilanie energią elektryczną" - czytamy w komunikacie.

Według BGK , dla krajów OECD przyspieszone odejście od ropy naftowej prognozowane jest już po 2020 roku. Surowiec nabierze natomiast znaczenia w gospodarkach rozwijających się, głównie w Chinach i Indiach. W ujęciu światowym ropa naftowa do 2040 roku nadal będzie najważniejszym źródłem energii, zmniejszy się jednak jej udział w światowym miksie energetycznym na rzecz gazu ziemnego i OZE.

"Przy obecnych tendencjach w 2040 r. ropa powinna odpowiadać za ok. 28% światowego miksu energetycznego przy odrobinę niższym udziale gazu ziemnego. Sytuacja może ulec zmianie w przypadku znacznie szybszej niż obecnie transformacji gospodarki światowej w stronę OZE. W takim scenariuszu źródła odnawialne będą prawdopodobnie odpowiadać za ponad 1/3 miksu energetycznego, przy nieco niższym zużyciu ropy naftowej i stabilnym poziomie konsumpcji gazu ziemnego. W tym scenariuszu łączny udział tych dwóch paliw odpowiadałby za 40 proc. miksu energetycznego świata" - powiedział pierwszy wiceprezes BGK Paweł Nierada, cytowany w komunikacie.

"Wpływ na rynek będzie miał również rozwój elektromobilności. Znacznie silniej ograniczy ona konsumpcję benzyn niż olejów napędowych. Według Bloomberg NEF, może to być nawet proporcja 19:1. W Europie proces może być bardziej zrównoważony ze względu na większy udział diesli w segmencie aut osobowych" - dodał dyrektor ds. sektora paliwowego, gazowego i chemicznego w BGK Łukasz Beresiński, również cytowany w komunikacie.

"Postęp technologiczny, jaki dokonał się w obszarze wydobywania węglowodorów z formacji łupkowych oraz skraplania gazu ziemnego silnie wpłynął na światowy rynek gazu. USA zużywające największe ilości gazu ziemnego na świecie stały się jego eksporterem netto. U.S. Energy Information Administration szacuje, że amerykański eksport skroplonego gazu ziemnego wzrośnie ponad dwukrotnie w perspektywie 2019 r. - z 2,9 mld m3 w 2018 r. do 5,2 mld m3 w 2019 r., a zdolności eksportowe wzrosną do 10 mld m3 pod koniec 2020 r." - skomentował także główny ekonomista BGK Mateusz Walewski.