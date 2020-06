finanse 5 minut temu

BGK uruchomił nabór wniosków o premię technolog. na korzystniejszych zasadach

Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) uruchomił nabór wniosków o premię technologiczną na korzystniejszych zasadach, podał bank. Premia technologiczna to dotacja, która spłaca do 70% kredytu technologicznego zaciągniętego przez firmę w banku komercyjnym. Innowacyjni przedsiębiorcy mogą starać się o wsparcie do 30 grudnia 2020 r.

