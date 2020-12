BGK: Z programu 'Pierwszy biznes - Wsparcie w starcie' skorzystało 5000 osób

"Bank Gospodarstwa Krajowego uczynił pobudzanie aktywności zawodowej, w tym w formule indywidualnej przedsiębiorczości, jednym ze swoich najwyższych priorytetów. Cenimy potencjał ludzi, którzy zakładają swoje biznesy i tworzą miejsca pracy. Do tej pory z programu 'Pierwszy biznes - Wsparcie w starcie' skorzystało już 5 000 osób, które otworzyły swoją działalność gospodarczą. Od początku trwania programu trafiło do nich w sumie 340 mln zł. Co ważne, w trudnym czasie pandemii, trzeci kwartał tego roku był pod względem kwoty wykorzystanych pożyczek najlepszy od początku 2018 r. Duża liczba składanych wniosków świadczy o tym, że przedsiębiorcy potrzebują i chętnie korzystają z tego wsparcia" - powiedział członek zarządu BGK Przemysław Cieszyński, cytowany w komunikacie.