BGK zwiększył zaagażowanie w Fundusz Trójmorza o 250 mln euro

"Pandemia COVID-19 negatywnie wpłynęła na sytuację ekonomiczną wszystkich krajów i wymusiła podjęcie niestandardowych działań. Wyjście z kryzysu potrwa wiele lat, a długoterminowe inwestycje infrastrukturalne to dobry sposób na stymulowanie gospodarek. Fundusz Trójmorza angażuje się w inwestycje na zasadach komercyjnych. Zwiększenie zasobów Funduszu pozwoli na realizację większej liczby projektów niosących długofalowe korzyści dla całego regionu. Stąd nasza decyzja o podwyższeniu zaangażowania o 250 mln euro" -powiedziała podczas Szczytu Inicjatywy Trójmorza w Tallinnie prezes BGK Beata Daszyńska-Muzyczka, cytowana w komunikacie.

Fundusz Trójmorza jest ekonomicznym wymiarem Ini­cjatywy Trójmorza i wehikułem inwe­stycyjnym do finansowania kluczowych projektów infrastrukturalnych w regionie Trójmorza. Uzupełnia i wzmacnia zaangażowanie kapitałowe poszczególnych krajów i instrumentów finansowych Unii Euro­pejskiej. Jest inicjatywą komercyjną i rynkową, która zapewni zróżnicowane możliwości inwestycyjne, a jej celem jest zarabianie i przyno­szenie zysków inwestorom. Może realizować również projekty komercyjne w formie partnerstwa publiczno-prywatnego, przypomniano.

Akt założycielski Funduszu został podpisany w maju 2019 r. z inicjatywy BGK i we współpracy z rumuńskim EximBankiem. We wrześniu br. do Funduszu dołączyła Estonia i Łotwa. Łącznie akcjonariusze zaangażowali się w Fundusz na poziomie przekraczającym 800 mln euro.