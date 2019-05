BIEC: WWK spadł o 0,9 pkt w V, niepokoją sygnały płynące z giełdy

"Największy wpływ na spadek wskaźnika miało wspomniane wcześniej ponowne załamanie wartości podstawowego indeksu giełdowego WIG. W maju br. stracił on ponad 6% w stosunku do średniej z kwietnia br., zaś w stosunku do swego ostatniego lokalnego szczytu z końca 2017 roku strata ta wyniosła blisko 14%" - czytamy w raporcie.