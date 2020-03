finanse 2 godziny temu

BIG InfoMonitor: Wartość zaległości firm to 32,25 mld zł na koniec 2019 r.

Zaległości firm wobec partnerów biznesowych i banków wzrosły na koniec 2019 r. do 32,25 mld zł, wynika z danych Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor oraz Biura Informacji Kredytowej. Od końca grudnia 2018 r. do końca grudnia 2019 r. firmom przybyło ponad 2,68 mld zł (9,1%) płatności przeterminowanych powyżej 30 dni, na minimum 500 zł. Mimo że zaległości wzrosły, udział firm z opóźnionym płatnościami spadł z 6,1% do 5,9%.