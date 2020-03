BIK: Banki i SKOK-i udzieliły o 4,9% więcej kredytów konsumpcyjnych r/r w II

"W lutym 2020 r. ujemne dynamiki zarówno liczby, jak i wartości udzielonych kredytów konsumpcyjnych dotyczyły dwóch wysokokwotowych przedziałów wartości udzielanych kredytów, tj. od 7 do 20 tys. zł (-2% liczbowo oraz -1,2% wartościowo) oraz powyżej 20 tys. zł (-1% liczbowo oraz -1,5% wartościowo). Dawno takiego zjawiska nie obserwowaliśmy, czyżby był to pierwszy efekt 'małego TSUE'? Ujemna dynamika występowała również w kredytach konsumpcyjnych z przedziału 1-2 tys. zł: liczbowo (-1,2%) oraz (-1%) wartościowo. Nowym zjawiskiem jest również dodatnia dynamika kredytów niskokwotowych poniżej 1 tys. zł: (+4,8% wartościowo oraz 4,6% liczbowo)" - powiedział główny analityk Biura Informacji Kredytowej Waldemar Rogowski, cytowany w komunikacie.

W dwóch pierwszych miesiącach 2020 r. jedną trzecią udzielanych przez banki i SKOK-i kredytów konsumpcyjnych stanowią kredyty średniokwotowe (7-20 tys. zł) oraz wysokokwotowe (powyżej 20 tys. zł). W ujęciu wartościowym stanowiły one 85,9% wartości wszystkich udzielonych w okresie styczeń - luty 2020 r. kredytów konsumpcyjnych. Dynamika kredytów gotówkowych wysokokwotowych (powyżej 50 tys. zł) udzielonych w dwóch pierwszych miesiącach 2020 r. w porównaniu do analogicznego okresu zeszłego roku w ujęciu liczbowym wynosi (-3,5%), a w wartościowym (-3,8%).

"W niskokwotowych kredytach gotówkowych do 1 tys. zł odnotowaliśmy wysokie dodatnie dynamiki (+19,5%) liczbowo oraz (16,6%) wartościowo. Mamy więc potwierdzenie, że banki ponownie zainteresowały się tym segmentem rynku. Może być to efektem przejmowania rynku niskokwotowego finansowania od firm pożyczkowych. Firmy pożyczkowe w okresie styczeń-luty 2020 r. do styczeń-luty 2019 r. udzieliły mniej pożyczek i na niższe kwoty" - dodał Rogowski.