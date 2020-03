BIK: Banki wydały o 21,7% mniej r/r kart kredytowych w lutym

"W lutym 2020 r., podobnie jak w styczniu, po okresie wzrostów obserwujemy ponownie wysokie ujemne dynamiki sprzedaży kart kredytowych. Zjawisko to nie dotyczy jednak wszystkich przedziałów kwotowych. Dodatnią dynamikę przyznawanych limitów na kartach kredytowych w okresie styczeń - luty 2020 r. w porównaniu do stycznia - lutego 2019 r., zarówno w ujęciu liczbowym, jak i wartościowym, odnotowały karty o limitach w przedziale poniżej 1 tys. zł, odpowiednio 1,7% oraz 7,3%, a także 4,5 do 10 tys. zł - 5% oraz 6,4%, co w dużej części wynika z zaangażowania niektórych banków w finansowanie zakupów w sklepach i na platformach internetowych w formie przyznawania limitów w kartach kredytowych jako quasi kredytu ratalnego odnawialnego. O +0,56 pkt proc. pogorszyła się wartość Indeksu Jakości kart kredytowych w porównaniu do lutego 2019, średnia wartość Indeksu nadal znajduje się poniżej 4% i wynosi 3,99%. Jest to bezpieczny poziom, niemniej należy obserwować ten trend, bowiem zgodnie z piramidą spłacalności, najpierw

kredytobiorcy opóźniają spłatę kart kredytowych" - powiedział główny analityk BIK Waldemar Rogowski, cytowany w komunikacie.