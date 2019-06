BIK sprzedało Galerię nad Potokiem w Radomiu za ponad 24,6 mln zł netto

Galeria nad Potokiem została oddana do użytkowania wiosną 2018 roku. Obiekt oferuje łącznie 5,180 m2 powierzchni handlowej i obecnie jest niemal w całości skomercjalizowany. Wśród najemców są: Drogeria Hebe, KIK Textil, Media Expert, Pepco, sieć TEDi oraz Just Gym. Galeria nad Potokiem działa w formie tzw. retail parku, w którym brak jest części wspólnych, a do każdego sklepu prowadzi osobne wejście prosto z parkingu.