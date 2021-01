BioMaxima. Firma od testów na COVID-19 zarobiła krocie

W całym 2019 r. było to 28 mln 719 tys. zł. Przychody ze sprzedaży ogółem w grudniu wyniosły 8 mln 792 tys. zł, co jest rekordowym wynikiem miesięcznym w historii spółki. W stosunku do grudnia roku poprzedniego, dynamika wzrostu sprzedaży w grudniu 2020 wyniosła 235,71 proc. (w całym 2019 r. było to 3 mln 730 tys. zł).