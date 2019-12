Biomed-Lublin trzykrotnie zwiększy produkcję leku GAMMA anty-D

Dzięki uzyskanej certyfikacji Biomed Lublin zyskał dostęp do największego na świecie rynku osocza immunizowanego niezbędnego do produkcji leków GAMMA anty-D 50 i 150. W szybkim czasie spółka zaspokoi krajowy popyt oraz rozpocznie sprzedaż zagraniczną produktów z linii GAMMA anty-D, podano.

"Polskie zasoby osocza immunizowanego są zbyt małe, aby móc na ich bazie wyprodukować leki, które zaspokoiłby popyt. Sprowadziliśmy z USA próbną partię osocza i udało nam się uzyskać certyfikat Głównego Inspektora Farmaceutycznego oraz pozostałych urzędów, które tym samym potwierdziły, że surowiec ten spełnia wszelkie normy i wymagania jakościowe. Tamtejszy rynek osocza jest największy na świecie, dzięki temu możemy kupić dowolną jego ilość. To bardzo dobra wiadomość dla pacjentów, do teraz był to deficytowy lek. Teraz zaspokoimy cały krajowe zapotrzebowanie, a następnie rozpoczniemy sprzedaż zagraniczną. Przy obecnych mocach produkcyjnych, sprzedaż leków GAMMA anty-D 50 i 150 wzrośnie trzykrotnie" - powiedział prezes Biomedu-Lublin Marcin Piróg, cytowany w komunikacie.