Bioton dokona 25,5 mln zł odpisu w związku z działalnością Bioleku

(a) zmniejszenie sprzedaż do odbiorcy końcowego oraz (b) kontynuacja braku sprzedaży produktów weterynaryjnych, w tym produktu Suilectin w związku z powodami wskazanymi w skróconym sprawozdaniu finansowym za pierwsze półrocze 2019 roku, a także (c) czas wejścia na nowe rynki i wprowadzenia nowych produktów.

Sprzedaż Biolek w latach 2020-2022 oparta jest na komplementarnych produktach oznaczonych gastroenterologicznych należących do kategorii FSMP (żywność specjalnego przeznaczenia medycznego). Produkty są innowacyjne i skuteczne w swojej kategorii, ale nie są lekami ratującymi życie, jak na przykład insulina, ani nie są niezbędnymi lekami, których odstawienie poważnie negatywnie wpłynie na zdrowie pacjentów, jak na przykład leki obniżające ciśnienie krwi. Większość krajów wprowadziła środki ograniczające przemieszczanie się swoich obywateli, a konsumenci uznają, że apteki, szpitale lub kliniki są obszarami wysokiego ryzyka, których należy w miarę możliwości unikać. Prowadzi to do zmniejszenia popytu na produkty Biolek. Dostęp przedstawicieli do lekarzy, a także pacjentów do lekarzy jest poważnie ograniczona ze względu na COVID-19. Czynniki te nieuchronnie doprowadzą do tymczasowego spadku sprzedaży.