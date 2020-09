Bittel z MI: Program 'Kolej+' doceni pomysły na efektywny, masowy transport

"Chcemy osiągnąć efekt maksymalny do zainwestowanych pieniędzy, czyli wszędzie tam, gdzie będziemy mogli zorganizować najbardziej efektywną, 'obleganą' kolej, tam te wnioski będą realizowane. To wydaje się racjonalne podejście" - powiedział Bittel dziennikarzom, pytany jakie kryteria będą decydować o wyborze wniosków do realizacji.

Prezes PKP PLK Ireneusz Merchel dodał, że wśród blisko 100 złożonych wniosków jest kilkadziesiąt projektów na terenach pozbawionych całkowicie kolei, a o dużej liczbie ludności. Z drugiej strony jest - według niego - tylko kilka projektów "nie do końca" związanych z koleją, a dotyczących innej infrastruktury i niewpisujących się w Kolej+.

"Jest też kilka projektów obejmujących budowę nowych linii, o dużej wartości. Czy to na Mazowszu, czy w Małopolsce. My nie negujemy potrzeby budowy tych linii, ale czy akurat z tego programu, to pewnie będzie analizowane" - powiedział też Merchel.

Szef PLK nie wykluczył też, że w przypadku, gdy dwa lub więcej projektów liniowych ma zbliżony przebieg, spółka podejmie dyskusję z wnioskodawcami ws. wyboru jednego wariantu.

PKP Polskie Linie Kolejowe otrzymały łącznie 96 wniosków w ramach naboru do Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej "Kolej+". Wnioski złożyły zarządy województw, starostwa powiatowe, urzędy miast i gmin oraz stowarzyszenia. Wartość zgłoszonych projektów to ok. 25 mld zł, dotyczą one ok. 2 000 km linii kolejowych.

Najwięcej wniosków pochodziło z województwa śląskiego (19), podkarpackiego (11) oraz małopolskiego i mazowieckiego (po 9). 71 wniosków dotyczy projektów liniowych, czyli modernizacji, rewitalizacji, odbudowy lub budowy nowych linii kolejowych. Pozostałe 25 to wnioski związane z projektami punktowymi tj. dotyczące mijanek, łącznic, peronów itp.

Budżet programu to 6,6 mld zł, w tym ok. 5,6 mld zł stanowią środki budżetu państwa. Pozostałe 15% mają dołożyć jednostki samorządu terytorialnego.

Dzięki realizacji programu możliwe będzie przywrócenie połączeń kolejowych do miejscowości, które nie mają obecnie dostępu do tego środka transportu.

