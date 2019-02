BM Reflex: Ceny na stacjach spadają mimo podwyżek cen w hurcie

Gwałtownie spada poziom marż detalicznych na stacjach. To pierwszy tydzień w tym roku kiedy sytuacja właścicieli stacji robi się wyjątkowo trudna. Przypomnijmy, że podobny scenariusz obserwowaliśmy w okresie wrzesień - październik ubiegłego roku. Czy i tym razem będzie trwało to kilka tygodni, zobaczymy. Faktem jest to, że od początku lutego hurtowe ceny benzyny bezołowiowej 95 wzrosły o 28 groszy na litrze, a oleju napędowego o 22 grosze na litrze, podczas gdy na stacjach ceny spadły o 4 - 5 groszy na litrze.

Poziom hurtowych cen paliw (netto) na dzień 22-02-2019 w Lotosie : Eurosuper 95 - 3746 zł/1000l (wzrost o 109 zł/1000l w porównaniu do cen z 15-02-2019), Superplus 98 - 4015 zł/1000l (wzrost o 90 PLN/1000l), olej napędowy 4063 zł/1000 l (wzrost o 59 zł/1000l), olej napędowy do celów opałowych 2704 zł/1000 l (wzrost o 75 zł/1000l).

Obecnie trwa wyczekiwanie na dalszy rozwój wydarzeń w kwestii porozumienia handlowego USA-Chiny. Póki co ostateczny termin rozwiązania spornych kwestii to 1 marca. Brak przełomu w amerykańsko-chińskich rozmowach mógłby wyraźnie osłabić rynkowy sentyment i doprowadzić do większej korekty na rynku ropy naftowej, gdyż bezpośrednio przełoży się na oczekiwania niższego tempa wzrostu światowej konsumpcji paliw. Tym bardziej, że już teraz oczekiwany jest spadek tempa wzrostu popytu na paliwa w Chinach z 5,3% w roku 2018 do 3,2% w tym roku a chiny pozostają największym na świcie importerem netto ropy i produktów gotowych.