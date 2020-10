BM Reflex: Ceny paliw na stacjach powinny nieznacznie spadać

Ceny ropy Brent spadły na koniec tygodnia poniżej 40 USD/bbl z powodu wzrostu obaw o ponowne załamanie popytu na ropę, w wyniku wzrostu zachorowań na koronawirusa. To wraz z umocnieniem złotego wobec dolara daje szanse na obniżki cen na rynku hurtowym. W konsekwencji na rynku detalicznym ceny paliw mogą nieznacznie spadać.

Aktualnie za benzynę bezołowiową 95 płacimy 4,51 zł/l, bezołowiową 98 - 4,82 zł/l, olej napędowy - 4,40 zł/l, autogaz - 2,04 zł/l. W skali tygodnia ceny benzyny i oleju napędowego rosły o 1 grosz na litrze, a autogazu nie zmieniły się. Warto podkreślić, że na zbliżonym do obecnego poziomu, ceny paliw utrzymują się od 6 tygodni.

Charakterystyczne dla rynku detalicznego jest dzisiaj to, że ceny na poszczególnych stacjach wyraźnie się różnią, a zmiany cen jeśli występują to są dynamiczne, w obu kierunkach i sięgają kilkunastu groszy na litrze.

Zgodnie z danymi EIA zapasy ropy naftowej w USA spadły w tygodniu kończącym się 25 września spadły o 2 mln bbl do 492,4 mln bbl. Nadwyżka zapasów ropy naftowej w stosunku do 5-letniej średniej sięga 13%. W dalszym ciągu słabo wygląda popytowa strona amerykańskiego rynku paliw. W ubiegłym tygodniu popyt spadł w skali tygodnia blisko 1 mln bbl/d (5%) do 17,45 mln bbl/d. Konsumpcja wszystkich paliw w USA jest 3,3 mln bbl/d (16%) niższa niż przed rokiem. Natomiast popyt na benzyny ustabilizował się na poziomie 8,5 mln bbl/d i jest 7% niższy niż przed rokiem.