BM Reflex: Ceny paliw na stacjach pozostaną stabilne przynajmniej do końca lipca

Kolejny tydzień z rzędu nie obserwujemy większych zmian detalicznych cen paliw w kraju. Obecnie litr benzyny Pb95 kosztuje 5,17 PLN, czyli symboliczny 1 gr./l więcej niż przed tygodniem. Podobnie jeden grosz na litrze więcej płacimy za olej napędowy, którego średnia krajowa cena detaliczna to 5,09 PLN/l. Autogaz natomiast potaniał w skali tygodnia 2 gr./l do średniego poziomu 2,10 PLN/l i jest najtańszy od kwietnia 2018 roku. Benzyna i olej napędowy natomiast są odpowiednio 8 gr./l i 7 gr./l droższe niż przed rokiem. Aktualnie nic nie wskazuje na zmianę sytuacji na krajowym rynku detalicznym - przynajmniej do końca lipca ceny paliw pozostaną stabilne, mimo obserwowanych spadków hurtowych cen benzyny i diesla.

Międzynarodowa Agencja Energii (IEA) zgodnie z najnowszymi szacunkami spodziewa się utrzymania nadwyżki podaży na światowym rynku ropy naftowej mimo decyzji OPEC o utrzymywaniu niższej produkcji. W I połowie 2019 roku nadwyżka podaży sięgnęła 0,9 mln bbl/d. W drugiej połowie roku powinna się ona zmniejszyć ze względu na oczekiwane wyższe tempo wzrostu konsumpcji - szczególnie w III kwartale. Nie zmienia to faktu, że popyt na ropę krajów OPEC ma na początku 2020 roku spaść do 28 mln bbl/d. Aktualnie produkcja OPEC to około 29,8 mln bbl/d a to oznacza dalszy wzrost światowych zapasów ropy naftowej. W maju zapasy ropy naftowej w krajach OECD wzrosły 22,8 mln bbl do 2906 mln bbl i były 6,7 mln bbl powyżej 5-letniej średniej.