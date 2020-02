BM Reflex: Wciąż są szanse na kolejne spadki cen paliw na stacjach

W okresie od 14 do 20 lutego najbardziej spadały ceny autogazu (średnio o 5 gr/l), ale przede wszystkim spadki notowaliśmy na niemal wszystkich stacjach. Średnie ceny benzyny i oleju napędowego także spadły, jednak skala zmian była mocno zróżnicowana - od stacji gdzie ceny pozostały na niemal identycznym lub spadły o 1-2 gr/l do stacji gdzie obniżki sięgały ponad 20 gr/l. Ponadto różnice między najniższym i najwyższym poziomem cen tego samego paliwa sięgają około 50 gr/l.

To co w ostatnich dniach determinuje rynki to niepewność wpływu epidemii koronowirusa w Chinach na popyt na ropę i światową gospodarkę, a z drugiej strony oczekiwanie na finalną decyzję OPEC+ w kwestii dalszego ograniczenia wydobycia. Rynek obecnie czeka na nowe