BNP Paribas BP: Koszty integracji w III i IV kw. będą na poziomie ok.100 mln zł

"Koszty integracji w III i IV kw. będą bliżej poziomu z II kw. - ok. 100 mln zł. Trzymamy się tych wielkości, tu nie ma zaskoczeń, czy niespodzianek" - powiedział prezes.

Koszty integracji wyniosły 104 mln zł w II kw. i były wyższe niż kwartał wcześniej w związku z przygotowaniami do fuzji operacyjnej zaplanowanej na IV kw.br. W I półroczu koszty integracji wyniosły 161,5 mln zł w tym 23,7 mln zł to koszty rebrandingu.

Gdański poinformował, że w II kwartale bank skoncentrowany był na rebrandingu, sprzedaży działalności faktoringowej, zamykał kolejne oddziały oraz uruchamiał placówki w nowym formacie, których liczba wynosi obecnie 76.

"Od początku procesu zamknęliśmy 150 oddziałów, zakończyliśmy sprzedaż działalności faktoringowej do grupy, co bardzo mocno angażowało naszych pracowników. Udaje nam się jednak łączyć integrację i transformację z rozwojem biznesu" - podkreślił.

Do końca roku bank planuje zamknąć jeszcze maksymalnie 20 placówek.

W I połowie roku bank kontynuował działania zmierzające do poprawy rentowności, co zaowocowało spadkiem kosztów do przychodów (C/I) o 1,1 pkt proc. mimo istotnych kosztów integracji i restrukturyzacji - do 62,6% oraz wzrostem zwrotu z kapitałów (ROE) do 7,1% tj. o 1,2 pkt proc. w skali roku. Z wyłączeniem kosztów integracji ROE wyniosłoby 9,5% na koniec czerwca. Jednym z celów strategicznych jest ROE na poziomie ponad 10% oraz C/I poniżej 50% w 2021 r.

"Chciałbym osiągnąć 10% jak najszybciej. Czy to będzie już w przyszłym roku - nie chciałbym się deklarować" - powiedział Gdański.

Prezes poinformował, że bank chciałby zwiększyć free-float na GPW, kiedy jego wyniki będą porównywalne. Zobowiązanie wobec Komisji Nadzoru Finansowego do zwiększenia free float do 25% plus jedna akcja musi być zrealizowane do 2023 roku. Wg stanu na 18 maja br. do BNP Paribas - bezpośrednio i pośrednio należy 88,33% udziałów i głosów w BNP Paribas BP, reszta akcji jest w wolnym obrocie.

"Mamy jeszcze sporo czasu, na pewno doprowadzimy do tego poziomu w tym okresie. Lepszym czasem do wychodzenia na rynek będzie taki, kiedy nasze wyniki nie będą obarczone działaniami integracyjnymi i będą w pełni porównywalne do poprzednich okresów. Jeszcze rok temu mieliśmy działające dwa różne banki" - wyjaśnił.

Gdański poinformował, że bank "chce jak najszybciej być w stanie wypłacać dywidendę", jednak jeszcze nie z zysku za 2019 r.

"Nie wydaje mi się prawdopodobne, byśmy za rok bieżący, w roku przyszłym płacili dywidendę" - powiedział.

BNP Paribas Bank Polska jest członkiem wiodącej międzynarodowej grupy bankowej BNP Paribas. Jest bankiem uniwersalnym, notowanym na GPW. Aktywa razem banku wyniosły 109 mld zł na koniec 2018 r.

Tagi: finanse, bankowość, giełda , wiadomości , giełda na żywo

komentarze +1 +1 ważne smutne ciekawe irytujące