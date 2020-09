finanse 1 godzinę temu

BNP Paribas BP wnioskuje do KNF o zgodę na zaliczenie zysków za I poł. do Tier I

Warszawa, 08.09.2020 (ISBnews) - BNP Paribas Bank Polska wystąpił do Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) z wnioskiem o wyrażenie zgody na zaliczenie do kapitału podstawowego Tier I jednostkowego zysku wypracowanego od 1 stycznia do 30 czerwca 2020 r. w kwocie 329 799 009,75 zł oraz z wnioskiem o wyrażenie zgody na zaliczenie do kapitału podstawowego Tier I na poziomie skonsolidowanym zysku grupy za ten okres wysokości 334 127 286,63 zł, podał bank.