Boruta-Zachem: InventionBio planuje debiut na GPW w 2021 r.

"Debiut InventionBio na giełdzie to kolejny krok naszej grupy w obszarze biotechnologii przemysłowej. Konsekwentnie realizujemy plan rozwoju, po przejęciu chcemy posiadając co najmniej 60% udziałów w spółce . Na dniach rozpoczną się wstępne prace nad prospektem

emisyjnym InventionBio. Liczymy, że do złożenia dokumentu w KNF dojdzie na przełomie 2020 i 2021 r." - powiedział wiceprezes Boruty-Zachem Marcin Pawlikowski, cytowany w komunikacie.

Spółka podpisała umowę na prospekt emisyjny z domem maklerskim INC. Równolegle, także Boruta-Zachem realizuje dalsze kroki

zbliżające do przenosin spółki z NewConnect na GPW, również podpisując umowę z INC. Do czasu debiutu giełdowego większościowy pakiet akcji InventionBio ma zostać przejęty przez Grupę Boruta-Zachem, podkreślono.